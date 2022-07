Trenitalia partner di ‘Marateale’

di Paola Trotta

Trenitalia sempre più presente a sostegno di manifestazioni che valorizzano l’eccellenza del Belpaese. La società è partner principale del Festival del cinema di Maratea 'Marateale'.

Per l'occasione potenzierà la tratta Roma-Reggio Calabria con fermata ad hoc. “È possibile raggiungere Maratea grazie a sei Frecce al giorno, due Frecciarossa e quattro Frecciargento, oltre a Intercity e Regionali confermati anche questa estate – afferma Luigi Corradi, a.d. di Trenitalia (nella foto) –. Per chi vorrà partecipare al Festival, in programma dal 27 al 31 luglio 2022, con le Frecce sarà attiva una speciale offerta: inserendo il codice MARATEALE nell’acquisto del biglietto, sarà possibile usufruire di una tariffa 'Speciale Eventi' con sconti dal 20 al 50%”.