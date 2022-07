Online la nuova versione beta di Italia.it

Il Ministero del Turismo ha rilasciato una nuova versione del portale Italia.it, nell’ambito delle attività progettuali previste dall’Investimento 4.1 – Tourism Digital Hub.

Questa versione presenta una nuova veste grafica e una reingegnerizzazione dell’architettura funzionale in ottica user-centricity, l’introduzione delle mappe, la gestione del multilingua e una potenziata visibilità sui motori di ricerca attraverso l’incremento delle keyword e l’ottimizzazione delle pagine web.



Inoltre, sarà condiviso un calendario di ulteriori incontri con Regioni, associazioni di categoria e tutto l’ecosistema, per cogliere suggerimenti volti a valorizzare le esperienze diffuse, raccogliere contenuti per promuovere le esperienze che l’Italia può offrire al turista; condividere servizi e azioni di co-marketing, e mettere a fattor comune il patrimonio informativo... (continua su HotelMag)