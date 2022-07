easyJet, debutta il nuovo volo Nizza-Alghero

Ha debuttato ieri la nuova rotta easyJet da Nizza ad Alghero. Il primo volo è atterrato alle 20.55 nello scalo sardo.

Il servizio resterà attivo per tutta la stagione estiva con due frequenze a settimana (giovedì e domenica) fino al 4 settembre, aggiungendosi così alle rotte che quest’estate collegheranno Alghero con Ginevra e Milano Malpensa.



Le partenze sono previste alle 19.50 da Nizza e alle 21.25 dallo scalo sardo.



Quest’estate la low cost offrirà in totale 31 rotte da e per la Sardegna, di cui 8 domestiche e 23 internazionali, per un totale di 1.85 milioni di posti, il 23% in più rispetto al 2019.