Vueling avvicina l’Italia alla California. Dopo il recente accordo di feederaggio con l’altro vettore del Gruppo Iag Level, che effettua connessioni da Barcellona per Los Angeles e San Francisco, è ora possibile raggiungere le due destinazioni in connessione da 6 aeroporti italiani: Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Venezia e Roma.

"La rete di connessioni di Level e Vueling ci permette di offrire ai nostri clienti un'ampia gamma di destinazioni in modo semplice e veloce, con un'unica prenotazione – commenta il direttore commerciale di Level Lucia Adrover -. Tutte le rotte operate- sono programmate in orari che permettono di collegarsi alle rotte a corto e medio raggio di Vueling”.



Le tempistiche di sosta per lo scalo a Barcellona vanno dalle 2 alle 5 ore, tempo che consente di organizzarsi al meglio tra un volo e l’altro.