Il fuel corre ancora: sfondata la barriera dei 1.300 dollari

Ancora un altro record mandato in soffitta. Il prezzo del fuel non rallenta la corsa: i dati comunicati da Fto segnano una media per tonnellata metrica a giugno pari a 1.375 dollari. Per la prima volta viene superata (e abbondantemente) la soglia dei 1.300 dollari, con un incremento rispetto al mese precedente del 7,66%.

Nella terza settimana del mese inoltre il fuel si è avvicinato alla soglia successiva, quella dei 1.400 dollari, arrivando a quota 1.398,33 dollari, per poi ridiscendere a 1.364 dollari nella settimana successiva.



Anno su anno l'incremento è stato pari a 749,84 dollari, corrispondenti a un incremento del 119,8%.