Russia: 14 miliardi di dollari destinati all'aviazione civile

La Russia ha annunciato un piano di investimenti per il settore dell’aviazione. Si tratta di 14 miliardi di dollari entro la fine del decennio volti a spingere la produzione di aeromobili all’interno del Paese.

L’obiettivo è far sì che entro il 2030, l’81% degli aeromobili a disposizione dei vettori russi provenga da industrie del mercato domestico.



Come riporta simpleflying.com, le compagnie aeree russe avrebbero dovuto ricevere nuove macchine, per esempio i due Airbus A350 destinati ad Aeroflot, ordini cancellati nel momento in cui è avvenuta l’invasione. Inoltre, i produttori occidentali non possono esportare pezzi di ricambio verso questa destinazione, situazione che renderebbe difficoltoso e poco sicuro operare dei voli con degli aerei sui quali risulterebbe quasi impossibile effettuare una costante manutenzione.



Gaia Guarino