Ieri pomeriggio l'Enac ha incontrato alcuni vettori con basi in Italia a proposito della serie di cancellazioni che ha riguardato l'Europa e anche la Penisola.

"I vettori - si legge nella nota dell'ente - sono stati invitati a porre particolare attenzione al pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 nel caso di cancellazioni e ritardi, assicurando, in primo luogo, una trasparente e tempestiva informazione ai passeggeri ed una pronta ed efficace assistenza in caso di disservizi, soprattutto nei confronti dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità".



Inoltre l'Enac ha chiesto alle compagnie di fare tutto il necessario per evitare ulteriori disservizi, anche in vista dell'aumento di traffico previsto per la stagione estiva.



"L’Enac - conclude la nota - proseguirà nella attenta, rigorosa e costante verifica della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie, vigilando che gli impegni assunti dai vettori siano effettivamente rispettati e sanzionando in tutti i casi di accertate violazioni della normativa con l’obiettivo prioritario di ridurre al massimo i disservizi e i disagi ai passeggeri coinvolti in ritardi e cancellazioni".