Spirit, corsa a due per l’acquisizione: JetBlue alza l’offerta per rispondere a Frontier

Seguendo le richieste degli azionisti JetBlue ha deciso di modificare ulteriormente la sua offerta per l’acquisto di Spirit Airlines innalzandola rispetto a quella presentata da Frontier Airlines, anch’essa interessata all’acquisto di Spirit.

“Dopo il mancato riconoscimento da parte del board di Spirit della nostra offerta iniziale, ne abbiamo discusso direttamente con gli azionisti di Spirit e ora la stiamo modificando in risposta all’interesse espresso da loro - spiega Robin Hayes, amministratore delegato di JetBlue -. Sarà quindi incluso un pagamento mensile per gli azionisti, con la certezza di un significativo premio in contanti alla chiusura della transazione”.



La mossa di JetBlue, spiega TravelPulse, è diretta conseguenza dell’offerta al rialzo presentata da Frontier, che nei giorni scorsi ha spinto la società di consulenza indipendente Institutional Shareholder Services (Iss) a consigliare a Spirit di accettare l’offerta di Frontier.