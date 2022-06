MarinoBus: nuovi collegamenti fra Sicilia e Puglia per l’estate

Nuove corse che collegano la Sicilia con la Puglia sono la prima novità estiva di MarinoBus, che mette in campo i nuovi servizi attraverso la collaborazione con Autoservizi Salemi e SAIS Autolinee.

Il collegamento fra le due regioni, altrimenti difficilmente raggiungibili in maniera semplice, permette una vacanza composita, all’insegna di sole, mare, enogastronomia, cultura e divertimento.



“Dopo anni impegnativi di emergenza sanitaria, oggi possiamo affermare senza esitazioni di esserne usciti al meglio e di essere determinati ad essere ancora più protagonisti del mercato. I nuovi collegamenti tra Salento e la Sicilia sono solo la prima di una serie di novità che caratterizzeranno questa estate, nel solco della tradizionale filosofia di MarinoBus: porre il cliente costantemente al centro di ogni strategia di business e attività quotidiana” dice Gerardo Marino (nella foto), amministratore unico di MarinoBus.



I collegamenti di MarinoBus comprendono in Puglia Bari, Gioia del Colle e Molfetta; Barletta, Andria, Trani e Bisceglie; Foggia, Cerignola e S. Giovanni Rotondo; Taranto e Grottaglie; Brindisi, Francavilla Fontana e Mesagne; Lecce, Gallipoli e Maglie; in Sicilia Palermo e Termini Imerese; Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo; Agrigento, Licata, Menfi, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca e Siculiana; Catania e Caltagirone; Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Milazzo, Sant’Agata di Militello e Tindari; Enna e, infine, Gela.



Alle mete precedenti, si aggiungono la lucana Nova Siri (MT) e la calabrese Villa San Giovanni (RC), importanti località lungo l’itinerario percorso dai nuovi collegamenti.