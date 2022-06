Lufthansa riporta in pista gli A380

Una parziale soluzione allo sbilanciamento tra domanda e offerta nel trasporto aereo lo sta offrendo l'A380, il colosso dei cieli che sembrava destinato a finire in soffita.

All'elenco delle compagnie che lo stanno rispolverando si aggiunge Lufthansa, che sta valutando quanti dei 14 aeromobili di questo modello che aveva in funzione prima della pandemia potrà riportare in pista.



Come riporta preferente.com, il vettore ha comunque stabilito di rimettere in funzione alcuni A380, ma è da valutare non solo il numero bensì anche le rotte su cui piazzare gli aerei.



Lufthansa aveva depositato gli A380 in alcuni 'cimiteri' degli aeromobili, ma le condizioni di conservazione sono ottimali.