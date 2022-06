Vettori sotto pressione

Non sarà un'estate facile. Certo, niente a che vedere con le altre due appena trascorse sotto il segno della pandemia e della quasi totale assenza del mercato, ma per il trasporto aereo non sembra volere arrivare una tregua lunga e duratura. Nel servizio di apertura di questo numero di TTG Magazine, disponibile anche online sulla Digital edition, TTG Italia ha effettuato un’analisi della situazione attuale del segmento dei voli che, neanche il tempo di godersi il ritorno della domanda, si è trovato ad avere a che fare con il rovescio della medaglia: impossibile gestire questi flussi, non c'è personale sufficiente, bisognerà tagliare rotte e frequenze, con inevitabili disagi per i passeggeri. Come se non bastassero l'aumento del carburante, che ora incide sui prezzi, l'inflazione e il ritardo nelle consegne degli aerei.

Le incertezze

Per quanto tempo sia destinato a durare questo momento no e quale sarà la reale incidenza sul traffico, sui passeggeri e in generale sulle vacanze appare ancora presto per dirlo, anche se già da tempo il ceo di Lufthansa Carsten Spohr aveva lanciato un monito chiaro: piloti e assistenti di volo non si trovano e non si formano da un giorno all’altro e prima di colmare i buchi serviranno mesi. E non pochi.



