di Remo Vangelista

"Confronto duro, serrato. Le compagnie aeree low cost nelle ultime settimane hanno cancellato voli causando disservizi in alcuni scali italiani. E la risposta del resto del mercato non si è fatta attendere, con Franco Gattinoni, presidente di Fto, che ha parlato di 'Far West' perché "fanno quello che vogliono senza regole e stanno causando problemi a tutto il mercato". Mancano equipaggi in prima battuta e questo si fa sentire ormai da qualche tempo. Alcune compagnie a basso costo appena scende il tasso di occupazione degli aerei tagliano le frequenze, senza tanti giri di parole...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)