Ita Airways testa il riconoscimento facciale all’aeroporto di Catania

Ita Airways testa il Face Boarding all’aeroporto di Catania. La compagnia aerea, in collaborazione con la società di gestione dello scalo, SAC Spa, ha avviato la fase di sperimentazione del nuovo sistema di imbarco.

Da luglio, tutti i passeggeri del volo Catania - Milano, dopo aver effettuato il check-in sul web o in aeroporto, potranno recarsi presso la ‘land side’ dell’area partenze per utilizzare la macchina per il riconoscimento facciale Reco Welcome-Kiosk, che servirà per associare il proprio volto al suo documento d’identità elettronico e alla carta d’imbarco.



In questo modo sarà possibile effettuare più velocemente i controlli di sicurezza e le procedure al gate, senza dover esibire i documenti o la carta d’imbarco in nessun altro momento.