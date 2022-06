Ita Airways: offerte definitive entro il 5 luglio, poi subito la decisione

Anche il Governo ha fretta di chiudere la partita di Ita Airways e salvo ripensamenti dell’ultima ora una decisione sulla cordata vincente verrà presa tra il 7 e 8 di luglio, ovvero a brevissima distana dalla presentazione delle nuove offerte di Msc e Lufthansa da una parte e di Certares con Air France-Klm e Delta dall’altra. Per i due contendenti, che hanno ottenuto la riapertura della data room e hanno ricevuto i chiarimenti richiesti a Ita, la deadline è invece fissata per il 5 di luglio.

Sarebbe questo l’orientamento dell’esecutivo dopo lo stallo dovuto ai dubbi dei pretendenti alla compagnia italiana, secondo quanto riportato da Corriere.it. Dubbi che avrebbero provocato anche qualche irritazione nel Governo, che da parte sua aveva manifestato insoddisfazione per i piani presentati, giudicati per molti aspetti inferiori alle attese. E qualche dubbio ci sarebbe anche sulla proposta in merito alla quota da lasciare in mano al Tesoro, intorno al 20 per cento: il ministero punterebbe ora ad avere un peso maggiore all’interno della compagnie azionaria.