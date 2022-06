Oman Air, dal 2024 nell'alleanza Oneworld

Oman Air entrerà a far parte di Oneworld nel 2024 nel tentativo di rafforzare la posizione dell'alleanza aerea in Medio Oriente. Come riportato da TTGMedia, Oman Air è stata nominata membro di Oneworld a Doha all'inizio di questa settimana dal consiglio di amministrazione dell’alleanza.

La formalizzazione del passaggio dovrebbe avvenire nel 2024, dopodiché anche questa compagnia potrà proporre ai propri clienti tutti i plus garantiti da Oneworld.

I membri del programma frequent flyer Sindbad di Oman Air potranno così accumulare e riscattare miglia su tutte le compagnie aeree membri di Oneworld.



L'ingresso Air in Oneworld fornirà ancora più voli e destinazioni ai clienti che pianificano viaggi con i membri dell'alleanza, che avrà quindi tre compagnie in Medio Oriente: Qatar Airways, Royal Jordanian e Oman Air. L'adesione aggiungerà nuove destinazioni tra cui Duqm e Khasab in Oman e Chittagong in Bangladesh.

Akbar Al Baker, presidente del consiglio di amministrazione di Oneworld e dirigente del gruppo Qatar Airways, ha dichiarato: "Con l’arrivo di Oman Air poniamo una nuova pietra miliare in Oneworld”.