di Amina D'Addario

Ci sono conferme, novità e anche alcune sorprese tra i vincitori degli Aci Europe Best Awards, i premi che l’associazione degli scali del Vecchio Continente assegna ogni anno agli aeroporti migliori in termini di standard e innovazione. Un appuntamento arrivato alla sua 18esima edizione che ha visto quest'anno ben due infrastrutture italiane – Roma Fiumicino e Torino Caselle - raggiungere il primato nelle rispettive categorie.

Torino, eccellenza tra gli scali minori

Nella sezione “Sotto i 5 milioni di passeggeri” si aggiudicano il premio sia Torino Airport, che lo scalo di La Palma. La giuria ha in particolare riconosciuto all’aeroporto piemontese la sua “significativa ripresa post-pandemia” e anche il lavoro fatto in tema di innovazione e sostenibilità.



Nella categoria "5-10 milioni di passeggeri" il riconoscimento è stato invece assegnato all'aeroporto di Valencia per le “significative operazioni messe in atto per far fronte alle misure pandemiche” e l’impegno nell’utilizzo del biocarburante Saf.



Nella categoria “10-25 milioni di passeggeri” è stato l'aeroporto di Porto a primeggiare per “l'impressionante” ripresa dalla pandemia e per le sue iniziative volte alla lotta ai cambiamenti climatici. A eccellere nella categoria “25-40 milioni di passeggeri”, è stato l'aeroporto di Vienna, distintosi, sottolinea Aci Europe, per l'impegno nell’ammodernamento dell’infrastruttura e per gli sforzi verso il raggiungimento delle zero emissioni.



Fiumicino il migliore degli hub europei

Nella categoria “Oltre 40 milioni di passeggeri” è stato premiato per la quarta volta negli ultimi cinque l'aeroporto di Roma Fiumicino. Aci Europe ha in particolare evidenziato la capacità del Leonardo da Vinci di portare avanti un piano di innovazione, ma anche il fatto di essere il primo aeroporto italiano a utilizzare Saf e il primo in Europa a raggiungere il livello 4+ del programma Airport Carbon Accreditation.



Riconoscimenti speciali

Ma premi speciali sono andati anche ad altre infrastrutture del Vecchio Continente. London City Airport è stato premiato nella categoria “Trasformazione digitale", mentre lo scalo di Bristol e l’Istanbul Grand Airport si sono aggiudicati il riconoscimento nella sezione “Eco-innovazione” per i loro progetti sul fronte del contrasto ai cambiamenti climatici. Allo scalo turco la giuria ha anche assegnato il premio nella categoria “Eccellenza Risorse Umane”.