American taglia quattro aeroporti dalle rotte interne

Continuano le riduzioni dei network delle compagnie aeree. American Airlines ha annunciato che dal 7 settembre taglierà quattro aeroproti dalla sua rete interna.

Come riporta travelweekly.com si tratta degli scali di Long Island MacArthur e Ithaca a New York, Dubuque in Iowa e Toledo in Ohio.



I tagli, ha precisato la compagnia, sono legati alla carenza di piloti che sta riguardando tutto il comparto aereo. Per il vettore, nello specifico, sono 100 i jet regionali a terra per mancanza di piloti. In totale, da settembre scorso, sono 8 gli aeroporti negli States usciti dal network del vettore.