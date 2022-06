Gli slot Aeroflot di Heathrow riassegnati ad altri vettori

Un piccolo tesoretto per le compagnie aeree. Heathrow ha assegnato gli slot dell'aerolinea russa Aeroflot ad altri vettori, alla luce delle sanzioni previste nei confronti di Mosca.

In particolare, alcuni spazi sono stati assegnati a JetBlue che, come riporta ttgmedia.com, potrà così offrire un doppio volo giornaliero per New York; altri slot sono invece stati assegnagti a WestJet, che amplierà i collegamenti con il Canada.



Ma tra i beneficiari ci sono anche l'indiana Vistara Airlines oltre ad Avianca, China Airlines e Virgin Atlantic. Una vera e propria 'pioggia di slot' caduta inaspettatamente nelle mani dei vettori.