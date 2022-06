SKY express, in flotta un nuovo A320neo

SKY express aggiunge un nuovo Airbus A320neo alla sua flotta. L'aereo appena arrivato rafforza la disponibilità di posti della compagnia e dimostra che la flotta è pronta per un programma estivo particolarmente impegnativo, che va a coprire 12 paesi, 24 città straniere e la più grande rete nazionale in Grecia.

Il nuuovo aereo fa parte del piano di investimenti messo a punto dalla compagnia, che ha previsto il potenziamento della flotta per creare le condizioni giuste per la promozione del prodotto turistico nazionale.

Con voli diretti verso destinazioni strategiche, ma anche alleanze con vettori come Air Transat, Air France-Klm, Qatar Airways, American Airlines, Middle East Airlines, Cyprus Airways, easyJet e Delta, SKY express garantisce l’opportunità di viaggiare quest’estate verso 34 destinazioni greche.

Grazie a Google Travel Insights, inoltre, la compagnia aerea si è concentrata sulle campagne nelle destinazioni più popolari, sia in Grecia che all'estero, sulla base delle ricerche effettuate dagli utenti di Internet riuscendo a realizzare una case history di successo nel campo della pubblicità digitale.

Secondo thinkwithgoogle.com, gli ultimi dati di Eurocontrol mostrano che solo tre compagnie aeree europee sono riuscite a riprendersi l'anno scorso e a superare il proprio traffico nel 2019 e una di queste è SKY express.



Il titolare di Sky Express, Giannis Grylos (nella foto), ha sottolineato: "In Sky Express sapevamo che per trasformare la pandemia in un'opportunità di crescita avremmo dovuto fare investimenti significativi e sviluppare pratiche innovative in ogni settore. Questo è ciò che abbiamo fatto nel campo della pubblicità digitale. Insieme al rinnovo della nostra flotta, abbiamo investito nell'utilizzo degli strumenti di Google e siamo riusciti a ottenere la migliore visibilità per la nostra azienda e un grande aumento di passeggeri".