La Russia proroga le limitazioni per 11 aeroporti

Proseguiranno fino al 30 giugno le limitazioni alle operazioni in 11 aeroporti del Sud e del Centro della Russia. Ad annunciare la decisione dell'Agenzia federale russa per il trasporto aereo è stata la Tass, che ha ripreso una nota dell'agenzia stessa.

Come riporta ilsole24ore.com gli aeroproti interessati dalle limitazioni ai voli sono quelli di Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov sul Don, Simferopol ed Elista. La decisone è stata presa alla luce del conflitto in Ucraina: per questo motivo dal 24 febbraio le autorità di Mosca hanno chiuso parte dello spazio aereo nelle Regioni del Centro e del Sud del paese all'aviazione civile.