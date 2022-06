Binter propone Discover, servizio di stopover alle Canarie

Un nuovo modo ‘turistico’ di volare alle Canarie è quello che propone Binter. La compagnia ha infatti lanciato Discover, lo stopover che permette ai passeggeri in viaggio dall'Italia alle Canarie di visitare due isole con un costo aggiuntivo.

In sostanza, i clienti possono soggiornare a Gran Canaria e spostarsi in qualsiasi altra isola dell'arcipelago dotata di aeroporto per un massimo di 7 giorni dalla data del primo volo.



I passeggeri possono decidere se effettuare lo scalo all’andata o al ritorno e quindi costruire un mini itinerario per esplorare due destinazioni.



Il servizio sarà presto affiancato da offerte per lo shopping e il soggiorno (hotel, autonoleggi e ristoranti) della destinazione dello stopover.



A partire dal 2 luglio, Binter opererà tra l’aeroporto di Firenze e le isole Canarie ogni sabato, con partenza alle 15.30. Il ritorno da Gran Canaria sarà alle ore 09.30, con arrivo a Firenze per le ore 14.45 del sabato.



Inoltre, la compagnia collega ogni settimana Torino, Venezia e le Isole Canarie, rispettivamente ogni martedì alle ore 16.40 e ogni lunedì alle 16.25. I voli di ritorno per queste tratte decollano alle ore 11 di martedì per Torino e alle ore 10.20 di lunedì per Venezia.