Il presidente di Fto Franco Gattinoni scende in campo per cercare di arginare il problema delle cancellazioni dei vettori low cost: il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista, nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi, analizza una situazione di mercato che sta preoccupando il settore e racconta come il manager abbia portato all'attenzione delle istuzioni e del mercato la questione dei voli.



Un tema fondamentale, dal momento che l'estate della ripartenza del mercato leisure rischia di essere offuscata dalle difficoltà che il trasporto aereo. E nei prossimi mesi, dopo due anni di stop forzato, il turismo non può permettersi di sbagliare un colpo.