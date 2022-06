L'Airbus delle promesse di Alitalia entra nella flotta di Ita Airways

L’‘Airbus delle promesse’ entra ufficialmente nella flotta di Ita Airways. Nel 2015 questo modello di A320 fu al centro della campagna pubblicitaria per la presentazione delle rinnovate livree del vettore che, per l'occasione, impresse indelebilmente i propositi di alcuni dei dipendenti su tutta la fusoliera. Propositi destinati a sparire, però, dopo la già programmata 'ritinteggiatura' azzurra degli aerei di linea Ita.

Sette anni fa i vertici dell'azienda, si affidarono all'agenzia pubblicitaria statunitense Leo Burnett per rilanciare il brand Alitalia dopo che Etihad ne acquistò il 49% delle azioni. La campagna pubblicitaria presentò un velivolo con i colori sociali e a renderlo speciale fu la presenza delle promesse, scritte da alcuni dei dipendenti, su tutta la lunghezza dell'apparecchio e la compagnia decise di renderle permanenti utilizzando la tecnica dell' avio-decalcomania.



Dopo la presentazione, per sei anni l'Airbus ha viaggiato per tutta Europa. Dal15 dicembre 2021, Ita ha gradualmente riacquistato gli Airbus della società precedente e a mesi di distanza anche quel particolare aereo è stato acquistato dalla nuova compagnia e tornerà a volare con le promesse dei suoi, ormai ex dipendenti, fino a che Ita non sostituirà la vecchia livrea bianca con quella azzurra.