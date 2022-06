L'Ue dà il via libera a 5 milioni di euro per il sostegno ai bus turistici

La Commissione europea ha dato il semaforo verde ai fondi stanziati per gli operatori di autobus turistici nell'ambito della pandemia. Si tratta di 5 milioni di euro, approvati nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

I fondi saranno impegnati in sovvenzioni dirette. Per accedere agli aiuti, gli operatori devono aver subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. "La misura - si legge ancora un una nota diramata dall'Ue - sarà accessibile alle società di autobus autorizzate a prestare servizi di trasporto turistico con bus che non sono soggetti a obblighi di servizio pubblico".