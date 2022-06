Vueling, dal 2023 i biglietti aerei si pagheranno anche con le criptovalute

Vueling e BitPay, fornitore di Bitcoin e servizi di pagamento in criptovalute al mondo, hanno siglato un accordo che permette ai passeggeri della compagnia di acquistare biglietti in modo innovativo e digitale. Fondamentale anche l’appoggio della tecnologia UATP, la rete globale di pagamento per il settore del trasporto aereo.

Con questa partnership, Vueling diventa la prima compagnia aerea europea low-cost ad accettare criptovalute come metodo di pagamento. Il servizio, disponibile a partire dal 2023, sarà attivo sul sito www.vueling.com e sarà dedicato esclusivamente ai privati.



I biglietti, i cui prezzi continueranno ad essere visualizzati in euro, potranno quindi essere pagati scegliendo tra più di 100 portafogli e 13 differenti criptovalute.



Jesús Monzó, distribution strategy & alliance di Vueling, ha commentato: "Con questo accordo, Vueling conferma il suo ruolo di compagnia aerea ‘digitale’ e all’avanguardia. Siamo felici di aver trovato in BitPay il miglior partner per offrire ai nostri passeggeri la possibilità di eseguire transazioni agili e sicure utilizzando le criptovalute”.



Merrick Theobald, vice presidente marketing di BitPay, ha aggiunto: “Vueling riconosce il grandissimo potenziale di questo metodo di pagamento e di come esso stia trasformando l’industria del trasporto aereo. Il perché è semplice: i Bitcoin – e simili – consentono pagamenti più sicuri, veloci e convenienti su scala globale. Il nostro obiettivo è far sì che questo tipo di transazioni diventino sempre più scontate e automatiche”.