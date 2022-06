Uber presenta il servizio ‘Reserve at Airports' a Milano, Roma e Bologna

In aprile, in tutta Europa, i viaggi dagli aeroporti sono tornati quasi completamente ai livelli del 2019, con una crescita di oltre 5 volte rispetto all'anno precedente. Inoltre, sempre in aprile, le prenotazioni relative alla mobilità hanno superato i livelli del 2019 in tutte le tipologie di servizi e in tutti i Paesi.

Per far fronte a questo trend, Uber ha presentato ‘Reserve at Airports’, che in Italia coinvolge gli aeroporti di Milano, Roma e Bologna. I servizi coinvolti sono Uber Black e Van, quest’ultimo ad esclusione di Bologna.

Reserve at Airports è disponibile in oltre 50 aeroporti in tutto il mondo e comprende prenotazione anticipata della corsa da 30 giorni fino a 2 ore prima del volo; tracciamento dei voli; attesa dell’autista fino a 60 minuti dopo l’atterraggio dell’aereo senza alcun costo aggiuntivo; ritiro comodo.



“In un momento così importante di ripresa del turismo ci impegniamo a fornire soluzioni semplici ai nostri utenti per aiutarli ad arrivare a destinazione nel modo più efficiente e sicuro possibile. Ecco perché presentiamo Reserve at Airports, che consente ai clienti di pianificare in modo semplice la corsa dall’aeroporto tramite la nostra app, così che possano avere una maggiore tranquillità scendendo dall'aereo e trovando il loro autista ad aspettarli” ha commentato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia.