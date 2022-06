Sea Prime: vola il traffico nella Milano Design Week

Sea Prime annuncia un traffico business aviation in crescita del 75% per la Milano Design Week rispetto all'anno precedente.

Sono stati in totale, come riporta la società del gruppo Sea che opera con il brand Milano Prime, 1.100 io movimenti, con una media di 160 movimenti giornalieri. IL traffico è stato per due terzi internazionale.



"A Milano Prime si è inoltre raggiunto il numero record di oltre 80 aeromobili in night stop contemporaneamente sui piazzali di Linate e Malpensa Prime - si legge ancora nella nota -, a testimonianza della forte attrattiva di Milano e del ruolo fondamentale della business aviation come porta di accesso alla città più fashion forward di Europa".