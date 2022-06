Caos nei cieli di Londra: interrogazione per i manager del turismo

Si è svolta questa mattina l'interrogazione che ha visto i manager del turismo inglese di fronte ai parlamentari della Corona in merito alle difficoltà del settore aereo degli ultimi tempi.

Come riporta ttgmedia.com, i vertici delle compagnie aeree saranno interrogati dal comitato Commons Business, Energy and Industrial Strategy, insieme ai sindacati e alle aziende che operano nel settore dell'aviazione.



Il comitato, precisa ancora il sito di informazione trade, ha esaminato le cause dell'ondata di cancellazioni che ha colpito il Regno Unito nelle ultime settimane, valutando il comportamento delle compagnie aeree. Inoltre valuterà eventuali azioni per arginare la crisi.