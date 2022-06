Italo punta sul Sud Italia e sul leisure: Calabria novità dell'estate

di Alberto Caspani

Più attenzione ai viaggi leisure. E’ questo l’orientamento per l’estate di Italo, che ha deciso di puntare sull’espansione delle tratte nel Meridione: con 6 servizi previsti (8 in piena estate), la Calabria via Cilento è la grande protagonista del 2022.

“In totale confermiamo 116 viaggi giornalieri – ha spiegato Fabrizio Bona, chief commecial officer di Italo nel corso della prima tappa del roadshow a Milano - di cui 26 collegamenti sulla linea Torino-Salerno e 32 treni veloci fra Milano e Roma, grazie anche alla speciale offerta Mi-Ro che prevede accoglienza dei clienti business nelle lounge Italo Club”.



Al network in partenza da Venezia per il Sud Italia sono state aggiunte le città di San Donà di Piave e Aversa. “Al di là di una campagna promozionale molto aggressiva – ha aggiunto Marco De Angelis, direttore vendite di Italo - la nostra offerta ha investito soprattutto nell’implementazione del servizio”.