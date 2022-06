London City Airport raggiunge quota 1 milione di passeggeri

Un altro segnale di ritorno alla normalità. Il London City Airport, dopo due anni con il freno a mano tirato, ha annunciato di aver toccato quota 1 milione di passeggeri. Con la previsione di arrivare a 3 milioni entro la fine dell'anno.

Come riporta travelmole.com, il risultato è stato raggiunto dopo un maggio in forte crescita: il mese è arrivato a 290mila viaggiatori, ovvero il 65% dei numeri del 2019.



Poche le cnacellazioni, con le compagnie che hanno operato il 98% dei voli previsti.



A giugno aumenteranno inoltre le rott in partenza, con nove nuove destinazoni.