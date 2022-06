La mascherina ha i giorni contati. In base alle ultime normative varate dall'esecutivo, l'addio ai dispositivi di protezione al chiuso arriverà mercoledì prossimo, il 15 giugno.

La data dovrebbe segnare anche la fine dell'obbligo delle mascherine sui mezzi pubblici, ma la parola definitiva potrebbe non essere ancora arrivata.



Il nodo dei trasporti

Come ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa nel corso della trasmissione di Radio1 'Un giorno da pecora' (ripresa da skytg21), ci sarebbe "ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto".



Per bus, treni, aerei e traghetti potrebbe dunque arrivare una proroga, anche se nulla è ancora stato deciso.