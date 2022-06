Voli sul Mar Rosso, allarme prezzi dall’Inghilterra: tariffe in impennata

Il caro prezzi non risparmia i voli sul Mar Rosso. L'allarme arriva dall'Inghilterra e per la precisione da Red Sea Holidays, tour operator britannico specializzato sull'area in questione.

A parlare è l'amministratore delegato dell'operatore, Andrew Grant, che come riporta ttgmedia.com ha affermato che i problemi dell'aviazione si stanno ripercuotendo sulle tariffe dei voli. Il manager ha parlato chiaramente di "prezzi alle stelle" per l'estate.



Un trend trainato anche dall'ottimo andamento delle prenotazioni, che però si va a scontare con una capacità complessiva per l'Egitto "limitata".



Ma le cause, per quanto riguarda l'Inghilterra, arrivano anche da più lontano. Le questioni di capienza sul Mar Rosso sono influenzate dal crack di Thomas Cook nel 2019, che ha ridotto notevolmente la disponibilità di posti sulle rotte tra Uk ed Egitto.