Corsica Sardinia Ferries: da domani i collegamento sull’isola d’Elba

Sarà la motonave Corsica Express Three a ricoprire il ruolo di Freccia Gialla nei collegamento via mare tra Piombino e Portoferraio, sull’isola d’Elba.

L’avvio delle operazioni è previsto per domani, 11 giugno, con una programmazione che arriverà fino a 5 partenze al giorno nel periodo di maggior traffico. La Corsica Express Three ha una capienza da 535 passeggeri e 150 autovetture e il passaggio avviene in poltrone di business class utilizzabili senza supplemento.



Nella stagione estiva Corsica Sardinia Ferries effettuerà collegamenti sulla Corsica da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e Piombino e sulla Sardegna da Livorno, Nizza, Tolone, Savona e Piombino.