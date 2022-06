Crociere, il business accelera: pieno recupero entro il 2023

Le compagnie crocieristiche sono ottimiste: già nel 2023, infatti, è previsto il pieno recupero dei livelli pre-pandemici per un business che, negli anni successivi, è destinato a tornare a crescere in maniera stabile. “Nell’estate del 2020 da Genova è salpata la prima crociera del post lockdown - racconta Marco Bucci, sindaco di Genova -: un evento simbolico per tutto il Paese, in grado di restituire speranza in un momento difficile. Nel pre-pandemia eravamo tra i porti leader del Mediterraneo e sono certo che torneremo ad esserlo. L’amministrazione è pronta a fare la sua parte per favorire la piena ripresa del settore, ma anche di andare oltre visto che i dati di quest’anno sono già molto incoraggianti”.



Liguria in prima linea

“La Liguria - continua GiovannI Toti, presidente Regione Liguria - è la prima regione italiana per numero di crocieristi, anche grazie all’impegno delle istituzioni e al lavoro delle compagnie che qui hanno base”. E proprio a Genova si svolgerà dal 14 al 16 giugno il Clia European Summit, la prima conferenza europea della crocieristica organizzata dall’associazione delle compagnie di crociera (Clia) con il supporto di Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova.

Il Summit Clia

“Questo primo summit europeo - commenta Francesco Galietti, direttore Clia Italia - è un’occasione di confronto per definire approcci e soluzioni concrete alle sfide che abbiamo e avremo di fronte: transizione ecologica, turismo sostenibile, rapporti e sinergie con le comunità locali, nonché lo sviluppo di posti di lavoro e nuove rotte. Siamo felici si svolga in Italia, il primo Paese di destinazione d’Europa per numero di passeggeri”.