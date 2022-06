Wizz Air cancella tutti i voli odierni su Linate e Malpensa

Wizz Air ha confermato di essere costretta a cancellare tutti i voli da/per gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa previsti per oggi a causa di uno sciopero del controllo del traffico aereo programmato tra le 10 e le 18.

Rimangono operativi i voli da/per gli aeroporti internazionali di Venezia - Marco Polo, Treviso - Sant’Angelo, Bologna - Marconi e Pisa - San Giusto.

Sebbene la situazione sia fuori dal suo controllo, Wizz Air desidera rassicurare tutti i passeggeri che sta lavorando attivamente per ridurre al minimo i disagi del viaggio. Tutte le persone interessate saranno informate tramite sms ed e-mail e Wizz Air consiglia ai clienti di controllare regolarmente i propri dispositivi.



I passeggeri potranno anche controllare lo stato del loro volo sul Flight Status Tracker, o tramite Amelia, l'assistente virtuale di Wizz sul suo sito web, o tramite Facebook Messenger.

In caso di volo cancellato Wizz Air si impegna a fare tutto il possibile per offrire una serie di opzioni, tra cui voli alternativi con Wizz Air, un rimborso completo o il 120% della tariffa originale in credito aereo.