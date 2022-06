Connessioni più strette per la rete ferroviaria con porti e aerporti. Maria Paola De Rosa, responsabile vendita corporate, trade e digital Av di Trenitalia, nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, spiega come le sinergie dei treni con compagnie di crociere e armatori potranno creare percorsi alternativi per il turismo.



Ma il cammino leisure di Trenitalia continua con i viaggi sui treni storici, oltre all'offerta estiva della compagnia.