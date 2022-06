British Airways aggiunge Portland al network sugli Stati Uniti

Anche Portland entra nella rete dei collegamenti diretti di British Airways verso gli Stati Uniti, raggiungendo ora quota 26. Il volo era stato programmato come avvio nel 2020, dopo la sospensione della rotta operata da Delta Air Lines, ma il lancio era stato posticipato a causa della pandemia.

Il volo verrà effettuato dallo scalo di Gatwick 5 volte alla settimana con partenze dalla capitale britannica in orario pomeridiano. La new entry va ad aggiungersi agli altri collegamenti sugli Stati Uniti appena inaugurati come quello su Pittsburgh avviato venerdì scorso con 4 frequenze alla settimana e al volo da Heathrow a New York Newark al via da oggi.