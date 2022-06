Aeroporto dell’Umbria: maggio con cifre record

Maggio in piena ripresa per l'aeroporto dell'Umbria, che segna il suo record. Il mese si è chiuso con una crescita del 74% rispetto al 2019 e +13% rispetto al 2015 (record precedente) per quanto riguarda i passeggeri transitati.

"I collegamenti che hanno fatto registrare i migliori riempimenti - si legge nella nota - sono stati, nell’ordine, Barcellona, Palermo e Bucarest, mentre la destinazione che ha generato più passeggeri è stata Londra, grazie ai sette voli settimanali operati da Ryanair su Stansted e ai nuovi voli su Heathrow operati da British Airways con tre frequenze settimanali (che diventeranno 4 a partire da luglio)".



Nel periodo gennaio-maggio i paseggeri totali transitati sono stati 94.839, con un +23% rispetto al 2019.



"Con le ulteriori rotte che prenderanno il via a giugno (Lamezia Terme, operata da Albastar) e luglio (Vienna operata da Ryanair e Tirana operata da Wizz Air) - prosegue il comunicato -, l’aeroporto di Perugia arriverà ad avere un network di 16 rotte, di cui 10 internazionali da/per Barcellona, Rotterdam, Bruxelles, Malta, Tirana (operata da due vettori), Vienna, Bucarest e Londra (operata da due vettori) e 6 nazionali su Brindisi, Cagliari, Palermo, Trapani, Catania e Lamezia Terme.