Grecia, Spagna e Croazia: sono queste le destinazioni delle 13 nuove rotte estive di Wizz Air che debutteranno questo mese dall’aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia ungherese aumenta l’impegno sull’hub introducendo collegamenti leisure verso le principali mete dell’alta stagione estiva. Una nuova mossa che porta il vettore a consolidare il ruolo di terza forza in Italia come numero di passeggeri dietro a Ryanair ed easyJet.

L'impegno

“L’Italia è per noi un paese strategico con un mercato in forte espansione, e noi di Wizz Air ci stiamo impegnando affinché venga valorizzato come si deve – spiega Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air -. Le nuove rotte in partenza a giugno sono l’ennesimo sforzo di Wizz Air nel favorire le esigenze di viaggio degli italiani, che dalla capitale potranno così raggiungere alcuni dei luoghi più celebri del mediterraneo”.



Tra le news entry figurano destinazioni come Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos, Corfù, Creata e Spalato.