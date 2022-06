Ryanair investe su Genova: new entry il volo per Vienna

Prenderà il via domani, 2 giugno, e sarà operativo il giovedì e la domenica il nuovo volo Genova-Vienna di Ryanair. che va ad aggiungersi alle altre 11 rotte de vettore dall'aeroportlo ligure.

“Questa strategia di crescita - commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova - è stata anche frutto della collaborazione del Cristoforo Colombo con Comune e Camera di Commercio di Genova, oltre che con il tavolo di promozione turistica del savonese. Non è un caso che molte delle nuove rotte abbiano anche una forte valenza turistica”.



La Genova-Vienna porta a 12 le rotte operate dal vettore sullo scalo ligure, tra cui 6 nazionali (Bari, Brindisi, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme) e altrettante internazionali con Londra Stansted, Manchester, Bruxelles, Malta, Bucarest e appunto Vienna.



Gli orari

Il volo del giovedì decolla da Genova alle 9,30, per atterrare nella capitale austriaca alle 11. La domenica, invece, la partenza è alle 12,55, con arrivo a Vienna alle 14,25.

Il ritorno è il giovedì alle 7,35 e la domenica alle 11, con atterraggio a Genova alle 12,30.



La 'tassa sul turismo'

In occasione della presentazione il country manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, è tornato sul nodo dell’addizionale comunale, che definisce ‘tassa del turismo’: “Per accelerare la ripresa - ha sottolineato - chiediamo di eliminarla su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, dal momento che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro, grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair”.