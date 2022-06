La prima fu Wizz Air, seguita poi da Ryanair. E quando si era mossa la low cost per antonomasia quasi tutti i competitor avevano seguito il suo esempio, inserendo una quota da pagare per il trasporto del trolley e lasciando compresa nella tariffa solo una piccola borsa. Adesso tocca a Volotea.

La compagnia era rimasta una delle poche low cost a non seguire l'esempio del vettore irlandese. Ma ora anche Volotea cambierà policy, come riporta preferente.com, di fatto alleandosi alla maggioranza dei competitor. Le nuove regole scatteranno dall'8 giugno; tutti i clienti che hanno acquistato un biglietto prima di questa data voleranno invece con le 'vecchie' regole.



Sulle orme dei competitor

Come ricordato, la prima compagnia a utilizzare questo sistema era stata WizzAir. Qualche anno fa Ryanair aveva seguito la stessa strada, imitata a stretto giro da easyJet e Vueling.



Per Volotea però si presenta uno scoglio in più, dal momento che il governo delle Baleari spesso favorisce le compagnie che permettono di caricare il trolley senza sovrapprezzo.