Lot avvia i voli su Mumbai, connessioni anche da Milano e Venezia

Ha preso il via oggi il nuovo collegamento con Mumbai da Varsavia operato da Lot Polish Airlines, una rotta bisettimanale che guarda con attenzione anche al mercato italiano, grazie alla possibilità di effettuare connessioni con i voli in arrivo da Milano Malpensa e da Venezia.

Le partenze dall’aeroporto polacco sono previste il martedì e il sabato e il volo verrà effettuato con i B787 Dreamliner configurati in tre classi di servizio: economy, premium economy e business. "Da quando abbiamo annunciato che avremmo iniziato a volare a Mumbai - spiega Amit Ray, regional director Italy, Dach markets e India -, siamo stati più che felici di registrare una forte domanda per questa nuova rotta, anche dall'Italia. Questa grande metropoli sulla costa occidentale dell'India è, da un lato, molto attraente per i visitatori interessati alla storia e alla cultura, soprattutto perché Mumbai ha tre notevoli siti del patrimonio mondiale dell'Unesco”.