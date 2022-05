Lufthansa: da domani i collegamenti da Ancona a Monaco raddoppiano

Erano stati interrotti durante la pandemia e ripristinati lo scorso luglio con una frequenza giornaliera. Ora i voli da Ancona a Monaco di Lufthansa raddoppiano.

“Grazie ai nuovi collegamenti per Monaco, interessanti sia per il segmento business che leisure - commenta Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe Lufthansa Group - i passeggeri Lufthansa potranno effettuare viaggi in giornata, oppure proseguire il loro viaggio verso le numerose destinazioni servite dal Gruppo Lufthansa in Europa e nel mondo. Il raddoppio dei collegamenti Ancona - Monaco mira anche a riconfermare la costante presenza della compagnia nel nostro mercato e l’interesse verso una regione come le Marche, caratterizzata da un tessuto industriale costituito da piccole e medie aziende e attraente anche dal punto di vista turistico e culturale”.



Frequenze e orari

Da domani, dunque, le frequenze settimanali dal capoluogo marchigiano diventeranno 11, con due voli per Monaco: uno che decollerà da Ancona alle 6,15 quattro volte la settimana (lunedì, venerdì, sabato e domenica) e uno alle 13,25 che partirà ogni giorno. Da Monaco, invece, il rientro sarà alle 22,25 il venerdì, sabato e domenica e alle 11,40 ogni giorno.



“In questa maniera - conclude l’a.d. di Ancona International Airport, Carmine Bassetti - Lufthansa garantisce una migliore connettività alla regione Marche, visto che dall’hub di Monaco si possono raggiungere centinaia di destinazioni”.