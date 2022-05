Klm lancia la Premium comfort class, la nuova classe per gli intercontinentali

Arriva anche in casa Klm la classe intermedia per i voli intercontinentali. Si chiama Premium comfort class, una cabina intermedia che offre più spazio, lusso, comfort e privacy rispetto alla Economy class e a prezzi inferiori rispetto alla World business class.

Si tratta di una vera e propria classe, che avrà quindi un nuovo tipo di poltrona, servizi di alta qualità e un nuovo concetto di ristorazione. A seconda del tipo di aeromobile la capacità della Premium comfort class varierà da 21 a 28 posti; ci saranno poltrone più larghe rispetto a quelle della classe economy, più spazio per le gambe, uno schermo più grande e un poggiapiedi. Le poltrone Premium comfort possono anche essere reclinate maggiormente rispetto a quelle di Economy class.



“Abbiamo grandi aspettative per questa nuova classe Premium comfort, sulla base di un'ampia ricerca di mercato – dice Boet Kreiken, executive vice president di Klm customer experience - . La nuova classe soddisferà i desideri dei passeggeri d'affari e dei turisti. Riafferma inoltre la nostra partnership con Delta Air Lines, Air France e Virgin Atlantic sulle rotte del Nord Atlantico ".



L'esperienza della Premium comfort class inizierà in aeroporto: i passeggeri potranno trasportare più bagaglio sia a bordo che in cabina e beneficeranno del servizio SkyPriority, con banchi check-in dedicati e imbarco prioritario.



Il debutto della nuova classe sarà sulle rotte verso il Nord America dalla fine di luglio 2022.