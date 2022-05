Volotea, dal 28 maggio i voli Napoli-Pantelleria

Debutterà il 28 maggio il nuovo collegamento estivo Napoli-Pantelleria di Volotea. La rotta sarà operata con una frequenza a settimana, ogni sabato.

La low cost riconferma, inoltre, tutti i voli da Pantelleria e Lampedusa per Milano Linate, Milano Bergamo, Bologna, Napoli, Torino, Venezia e Verona.



“Siamo davvero felici di inaugurare questa nuova rotta da Pantelleria a Napoli, rafforzando ulteriormente la connettività dell’isola. Gli abitanti di Pantelleria avranno, infatti, nuove possibilità di raggiungere facilmente la penisola italiana, evitando scali in grandi hub e inutili perdite di tempo – commenta in una nota Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Con l’annuncio dei nuovi collegamenti, e la ripresa di tutti i voli sia da Pantelleria sia da Lampedusa, riconfermiamo il nostro impegno nel sostenere la ripresa del settore turistico italiano. Siamo pronti a volare di nuovo dai due scali isolani garantendo, come sempre, collegamenti sempre diretti, comodi e veloci”.