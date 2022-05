Volotea incoraggia la voglia di viaggiare, parte il nuovo spot

È on air sui principali canali nazionali italiani lo spot di Volotea pensato per enfatizzare il grande desiderio di vacanza che caratterizza quest’estate. “Grazie ai suoi voli diretti a prezzi competitivi verso le principali destinazioni estive del Mediterraneo, tra cui Sardegna, Sicilia e isole greche – sottolinea Pietro Cassitta, Marketing Manager Italy and Greece del vettore – Volotea rappresenta la soluzione perfetta per quei clienti che stanno pianificando in questo momento le loro vacanze o che ci devono ancora pensare. Con questa campagna invitiamo a prenotare i nostri voli per entrare subito nel mood vacanza perché …le vacanze iniziano quando inizi a pensarci”.

La campagna di marketing

Firmato dall'agenzia Alegre Roca e prodotto da Zapping Productions, lo spot - che racconta l’offerta Volotea per i prossimi mesi offrendo scorci vacanzieri - è già andato in onda nei canali Rai e Discovery e fa parte di una più ampia campagna di marketing che comprende, per la prima volta, la pianificazione anche sui principali circuiti radiofonici nazionali, tra cui Radio Deejay, Radio 105, Radio Italia, e la diffusione online sui social. La pianificazione di tutta la campagna è stata affidata all’agenzia Asset Media.