Moby e Tirrenia giocano d’anticipo per l’estate

Moby e Tirrenia puntano sull’estate. Chi prenota e parte da oggi al 19 giugno, usufruendo dei collegamenti di Moby sulle linee da e per la Sardegna, la Corsica e l’isola d’Elba e di Tirrenia da e per la Sicilia e da e per Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (dal 1 al 19 giugno) potrà contare su condizioni vantaggiose.

Ogni adulto che prenoti e viaggi insieme a un altro adulto o a un bimbo fra i 4 e gli 11 anni paganti avrà infatti il 100 per cento di sconto sulla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di avere eventuali poltrone o cabine a pagamento.



L’anticipo d’estate con Moby e Tirrenia garantisce così non solo il 100 per cento di sconto sul secondo passeggero, ma anche la possibilità di fruire di un network di rotte ampliato in destinazioni ed orari. Il servizio, grazie anche alla riapertura anche delle aree gioco per i bimbi e all’accurata ristorazione, è stato ulteriormente migliorato.



Tutto questo, per chi prenota fino al 30 settembre 2022, è cumulabile anche con la possibilità di cambiare il biglietto per tutte le volte che si vuole senza pagare penali o di ‘sospenderlo’ fino al 31 dicembre 2023 in caso di cambiamento di programmi di viaggio.