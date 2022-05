easyJet: in vendita i voli della primavera 2023

Arriva da easyJet un altro segnale della ripresa in atto e soprattutto della fiducia che questa possa finalmente essere duratura. Riaprendo una consuetudine tipica del mondo low cost pre covid, la compagnia ha deciso di iniziare le vendite anche per la primavera del 2023, e per l’esattezza per la programmazione compresa tra il primo marzo e l’8 maggio, con centomila voli acquistabili.

Contemporaneamente sono iniziate anche le vendite di easyJet Holidays per lo stesso periodo, con un’offerta che l’operatore sta incrementando mese dopo mese, mentre sul fronte dei collegamenti aerei circa la metà di quelli messi in vendita saranno in partenza o in arrivo dal Regno Unito.