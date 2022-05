Il Governo dello Sri Lanka valuta l’ipotesi di vendere la compagnia aerea di bandiera

Sembrerebbe lontana la soluzione per la difficile situazione dello Sri Lanka. Il Paese sta attraversando un momento particolarmente difficile da punto di vista economico, anche a causa dello stop al turismo che ha coinvolto il mondo negli ultimi due anni. E se ormai il Governo ha ammesso che nel Paese non è più possibile reperire carburante per gli aerei, lo stesso esecutivo starebbe valutando l’ipotesi di vendere la compagnia aerea.

La proposta è arrivata dal nuovo primo ministro del Paese, Ranil Wickremesinghe, che si è insediato negli scorsi giorni. Come riporta ttgmedia.com, tra le prime proposte del capo del Governo c’è stata proprio la cessione di SriLankan Airlines.



Il vettore ha perso 105 milioni di sterline nell’esercizio fiscale terminato a marzo del 2021, ma nel primo trimestre del 2022 ha realizzato il suo primo profitto in questo periodo dal 2006.



SriLankan Airlines non è sempre stata nelle mani del Governo: fino al 2008 era al 40% di proprietà di Emirates, per poi passare interamente allo Stato.