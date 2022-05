Ryanair a Napoli con 5 aerei e 57 destinazioni per la summer

Ryanair a Napoli nel segno del 5. Il vettore low cost festeggia il quinto anno di operatività sul Capodichino con una programmazione estiva che vedrà posizionati sullo scalo partenopeo 5 aeromobili, con i quali la compagnia potrà raggiungere quota 57 destinazioni collegate nel corso della summer.

Lo schedule prevede 12 new entry in totale (Agadir, Bucarest, Fuerteventura, Lanzarote, Londra, Milano, Praga, Sofia, Tallin, Tel Aviv, Tenerife e Zagabria) che consentiranno alla programmazione di raggiungere i 520 voli alla settimana verso 20 Paesi.



“La compagnia irlandese è un partner strategico – commenta l’a.d. della Gesac, società di gestione dello scalo, Roberto Barbieri - con cui abbiamo intensamente lavorato per ricostruire gradualmente e costantemente l’offerta voli che si arricchisce di nuove e interessanti destinazioni che, grazie anche alle tariffe vantaggiose praticate, porteranno turisti nella nostra regione oltre il periodo del picco estivo, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici”.